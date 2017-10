Exposition : KNKY, un artiste à contre-courant...

Et d'ajouter : "Naturellement, je m'engouffre tous les jours dans ma démarche personnelle, c'est un processus long et complexe qui peut être résumé en partie dans la sérigraphie sur toile intitulée "Teikariki-Teikariki", étant un transfert du double Elvis de Warhol rehaussé d'un clin d'œil au vandalisme urbain actuel et inutile. Mon message aux Polynésiens : soyez audacieux !" Insaisissable par nature, tel un caméléon, KNKY aime brouiller les pistes, notamment sur son identité. Toujours en mouvement, il a participé cette année encore au Street Art Fair de Los Angeles (comme celui de Tokyo l’année dernière avec Tahe), au Festival Tiki Oasis à San Diego (avec Cronos et HTJ), ou encore à une exposition collective dans le downtown de Los Angeles. Dans cette nouvelle exposition, KNKY se livre d’avantage, la vision se fait plus personnelle, plus intime. Venez à sa rencontre le 19 octobre, lors du cocktail-vernissage. Ses œuvres seront accrochées aux cimaises de la galerie Winkler jusqu'au 31 octobre.