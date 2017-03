Exposition "Couleurs sous le vent" d'Hélène Rigolleau

PAPEETE, le 21 mars 2017 - La Maison de la culture accueille pour la première fois dans la salle Muriavai une artiste dont l’art s’incarne dans l’énergie et la couleur. Découvrez du 21 au 25 mars ses réalisations en pastel et acrylique. Le vernissage est prévu ce soir, à 18 heures.





Hélène Rigolleau est une îlienne, résolument. Elle partage en effet son temps entre la Martinique, où elle est née, et la Nouvelle-Calédonie, la Corse, Madagascar, avant de finalement poser ses valises en 2015 en Polynésie. C’est à Huahine qu’elle a choisi de s’installer pour savourer cette nouvelle escale.



Son parcours artistique n’est pas moins riche et fait état de formations, publications et expositions où la peinture est centrale. C’est au tour du public polynésien de pouvoir découvrir ses œuvres : dans un style naïf et coloré, Hélène Rigolleau réinterprète les îles, la vie de tous les jours, avec un optimisme et une fraîcheur qui ne le cèdent en rien à l’intensité.



Vous êtes donc conviés à voyager parmi les œuvres d’une artiste pour qui la couleur est visiblement reine… Rendez vous à Muriavai !





Retrouvez toutes les infos sur www.maisondelaculture.pf





Vernissage : mardi 21 mars, à partir de 18 heures

Exposition : du mardi 21 au samedi 25 mars, de 9 à 17 heures (midi le samedi)

Contact : 40 54 45 36