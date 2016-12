Explosions meurtrières de feux d'artifice: des précédents fréquents

Paris, France | AFP | mercredi 21/12/2016 - Les explosions meurtrières de feux d'artifice, comme celle à Tultepec, au Mexique, mardi, sont fréquentes: la plus grave des 20 dernières années est intervenue au Pérou en 2001, tandis que la Chine est le pays le plus souvent touché.



- Les plus meurtriers dans le monde -



Au Pérou le 29 décembre 2001, un gigantesque incendie, provoqué par des pétards et des feux d'artifice, ravage un centre commercial dans le centre de Lima, faisant 447 morts et disparus et plus d'une centaine de blessés.



En Russie, en décembre 2009, du matériel pyrotechnique met le feu dans une boite de nuit à Perm (Oural, 1.200 km à l'est de Moscou): 156 morts.



En Inde, dans la nuit du 9 au 10 avril 2016, l'explosion d'un entrepôt de feux d'artifice déclenche un énorme incendie près d'un temple hindou de la ville côtière de Paravur (sud-ouest): 111 morts et plusieurs centaines de blessés.



Aux Etats-Unis, en février 2003, un incendie déclenché par des dispositifs pyrotechniques lors d'un concert rock, coûte la vie à près de 100 personnes dans une boîte de nuit de West Warwick (nord-est).



- La Chine victime de son succès -



La Chine est le plus grand producteur au monde et le premier consommateur de pétards et de feux d'artifice. Ceux-ci sont lancés lors de mariages, rencontres sportives, concerts et surtout pour le nouvel an, les explosions étant censées faire fuir les mauvais esprits. Les accidents y sont réguliers notamment dans les ateliers de fabrication en raison de normes de sécurité peu respectées.



Le dernier accident meurtrier date de juillet 2015: 15 personnes ont été tuées et une dizaine autres blessées dans l'explosion d'une réserve illégale de feux d'artifice dans le Hebei (nord).



La pire catastrophe de ces vingt dernières années a eu lieu dans la province du Guangdong (sud) le 30 juin 2000: 75 personnes ont péri et 160 ont été blessées dans une usine de fabrication de feux d'artifice à Jiangmen.



D'autres catastrophes de ce type ont frappé la Chine.



- Mars 2008 : 25 tués à Xinjiang (nord-ouest), dans l'explosion d'un stock de pièces d'artifices que les autorités locales s'apprêtaient à détruire.



- Janvier 2005 : 25 morts dans le district de Xiangfen (nord).



- Août 2003 : 20 morts dans une fabrique illégale à Shadi, dans le sud-est.



- Janvier 1998 : 40 morts et près d'une centaine de blessés à Tangshan (nord).



- Le Mexique souvent endeuillé -



Le Mexique, frappé mardi, a connu également plusieurs précédents meurtriers:



Le 26 septembre 1999, au moins 56 personnes ont été tuées et 348 blessées lors d'explosions en chaîne, dont l'une dans un entrepôt clandestin de feux d'artifice, à Celaya (300 km au nord-ouest de Mexico).



Le 1er janvier 2003, l'explosion de produits pyrotechniques dans un marché de Veracruz sur la côte atlantique, fait au moins 28 morts et une trentaine de blessés.



Plus récemment, en mars 2013, 17 personnes ont été tuées et 80 blessées pendant une fête religieuse, dans l'explosion d'une camionnette qui transportait des feux d'artifice à Nativitas, dans l'Etat de Tlaxcala (centre).



