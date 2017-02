Experts pour le foncier : le gouvernement propose 6 personnalités

Dans son rapport sur le foncier en 2016, la chambre territoriale des comptes (CTC) avait regretté "L’absence de recours au collège d’experts en matière foncière".



Ce collège d'experts est composé de neuf personnes. Trois de ces membres sont des personnalités

nommées par l'Assemblée de la Polynésie française pour une durée de trois ans renouvelable. Tamatoa Bambdrige, Bruno Saura et Sabine Bazile ont été désignés à ce titre en 2013. Les six autres, membres sont de droit. Il s'agit du :

- bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete ou son représentant

- président de la chambre des notaires de Polynésie française ou son représentant

- président du conseil de l'ordre des géomètres de Polynésie française ou son représentant

- responsable de la division du cadastre et de la délimitation des terres ou son représentant

- conservateur des hypothèques ou son représentant

- chef du service de l'urbanisme ou son représentant.



Ce collège d'experts a deux principales missions. "Il peut d'une part être consulté par le président de la Polynésie française, le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur toute question relative à la propriété foncière en Polynésie française", rappelle le rapport de la CTC. " Il doit d’autre part proposer, à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, des personnes qualifiées en matière foncière pour y être agréées, non

seulement comme experts judiciaires, mais également comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière."