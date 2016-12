Exclusif : Un trafic record portant sur 2 kilos d'ice démantelé

PAPEETE, le 23 décembre 2016 - Deux suspects ont été interpellés et leur placement en détention provisoire a été requis ce vendredi par le parquet, dans le cadre d'une vaste enquête internationale confiée à un juge d'instruction de Papeete. Les investigations se poursuivent.



Les enquêteurs de la gendarmerie et la justice font feu de tout bois dans leurs efforts de lutte contre les trafiquants d'ice en cette fin d'année. Selon nos informations exclusives, deux individus viennent en effet d'être interpellés par les limiers de la section de recherche de la gendarmerie, dans le cadre d'une vaste enquête visant à démanteler un nouveau trafic de crystal meth entre Tahiti et les Etats-Unis. Un trafic portant, de sources concordantes, sur une quantité record de 2 kilos de méthamphétamine. Il faut remonter au mois de juillet 2015 pour trouver trace d'une saisie du même ordre, et la découverte par les douanes, à Motu Uta, d'1,5 kilo d'ice camouflé dans des déshumidificateurs d'air dans un conteneur en provenance des Etats-Unis.



La drogue convoyée dans des voitures importées



Selon nos informations, la drogue n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à Papeete. Elle a été saisie à son point de départ aux Etats-Unis par les enquêteurs de la Drug Enforcement Administration (DEA), le service de police américain chargé de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants, agissant en coopération avec les enquêteurs locaux. Les trafiquants présumés interpellés à Tahiti étaient censés la réceptionner ici, camouflée dans des véhicules importés. Lundi dernier, une vaste opération de gendarmerie avait été organisée à Motu Uta et plusieurs véhicules en provenance des Etats-Unis avaient été saisis.



Aucune quantité additionnelle de drogue n'aurait été découverte lors de leur fouille. Les suspects n'auraient aucun antécédent en matière de trafic d'ice. La valeur estimée à la revente des 2 kilos d'ice saisis aux Etats-Unis peut-être estimée à 340 millions de francs dans sa fourchette haute, sachant que le gramme de crystal meth peut se négocier jusqu'à 170 000 francs sur le marché local. L'enquête se poursuit dans ce dossier.



A noter qu'en début de semaine dernière, trois femmes, deux polynésiennes et une ressortissante américaine, avaient elles aussi été interpellées puis placées en détention provisoire soupçonnées de trafic d'ice. Il leur est reproché plusieurs voyages aux Etats-Unis au cours desquels des quantités de l'ordre de 80 grammes d'ice ont été importées au fenua. De sources proches du dossier, le trafic durait depuis environ un an.