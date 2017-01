Events « Grimpette du belvédère » : On remet ça le Dimanche 29 Janvier

Comme chaque année cette action permettra de financer la ligne d’appel de l’association SOS suicide.

En marchant, en courant ou à vélo ce sont plus de 530 atlhétes qui ont relevé le défis en 2016. Cette année, comme les années précédente, le club de Pirae espère bien attirer la foule.

Cet événement qui est ouvert à tous, propose plusieurs formules puisqu’il est possible de s’inscrire pour la compétition (à vélo ou à pied )ou simplement pour la randonnée (à vélo ou pied).

C’est donc une super occasion de se bouger et de partager un moment convivial. Les départs seront donnés à la mairie de Pirae pour une arrivée juste avant le restaurant…



Les bulletins d’inscriptions sont disponibles au magasin Pacific Cycle de Papeete ou à la Pharmacie Royale d’Arue. Les droits d’inscriptions sont de 1500cfp par personne pour la compétition et la randonnée.

Inscription possible le jour même avec une majoration à 3000cfp pour la compétition.



A noter que de nombreux lots sont à gagner au tirage au sort dont 1 billet d’avion A/R Ppt-Akl offert par Air Tahiti Nui.



Rendez vous donc avec vos vélos ou vos Baskets le Samedi 29 Janvier dans les jardins de la mairie de Pirae, pour la septième édition de la grimpette du belvédère.



Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez adresser vos demandes par mail à piraecyclisme@gmail.com ou par téléphone au 87 765 431 ou AU 87 748 048 ou directement sur la page facebook de Pirae cyclisme.



