Évasion culinaire pour les candidates à l’élection de Miss Tahiti 2017

Vêtues de jupes et d’écharpes à la manière des Thaïlandaises, les candidates ont ensuite dégusté leurs préparations. L’occasion pour elles, et pour nous aussi, de découvrir de nouvelles saveurs.



"La cuisine thaïlandaise est une cuisine délicate et fine, à la fois relevée, épicée et parfumée", a expliqué Sandy aux candidates, avant de nous confier qu’elle avait constaté que celles-ci étaient "émerveillées par les saveurs et les odeurs". Avant de revenir de ce voyage des sens, Sandy a conclu cette matinée en ajoutant que "la cuisine, c’est de la gourmandise, mais aussi du raffinement" et que "ce raffinement correspond à celui d’une élection de Miss".