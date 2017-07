Etudiants : comment réussir son installation en métropole

Les étudiants déjà sur place ont beaucoup de bons conseils pour les nouveaux arrivants. Il ne faut donc pas hésiter à les contacter. La FAEPF explique qu'il est ainsi possible d'obtenir un allégement voire une exonération de la taxe d'habitation, sous conditions de revenu. Pour cela, il faut remplir une déclaration de revenus au nom de l'étudiant.

Il existe des AEPF dans les plus grandes villes de France (Lyon, Angers, Strasbourg, Toulouse,, Montpellier, Bordeaux, Paris...). Ses associations ont pour but d'aider les étudiants polynésiens en particulier dans leurs diverses démarches administratives et de favoriser leur épanouissement individuel. Ces associations sont là pour accompagner les étudiants toute l'année notamment en cas de coup dur ou de blues.