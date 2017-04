Etudiants : comment faire pour s'installer en métropole ?

La fédération des associations d'étudiants de Polynésie française (AEPF) a été créée en 1983. Elle a pour mission de centraliser les requêtes des autres associations d'étudiant polynésiens et ainsi les remonter auprès de la Délégation et de gérer la bonne organisation des évènements mettant en avant la culture Polynésienne. Mais aussi et surtout d'accompagner les étudiants polynésiens lors de leurs études en métropole loin de leurs familles et du fenua. Elle leur permet de garder un lien avec le fenua et de les aider lors des démarches administratives ainsi que dans leur installation.



"La fédération défend et améliore les droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants polynésiens en exprimant leur(s) position(s) sur tous sujets les concernant."



Aujourd'hui, Il existe 10 Associations d'étudiants de Polynésie française en métropole : Bordeaux, Paris, Rhône-Alpes, Strasbourg, Nice, Toulouse, Montpelier, Aix-en-Provence, Pau et Angers. Ses membres sont essentiellement des associations représentants la Polynésie Française.



"Les associations d'étudiants de Polynésie Française sont des associations régies par la loi de 1901 et se définissent comme les structures directe et locale interagissant avec les étudiants polynésiens. Ses adhérents sont des étudiants polynésiens ", indique le site de l'AEPF. Leur site internet donne plusieurs conseils pour l'installation et les démarches administratives.



Contact

Facebook Fédération des AEPF

Téléphone +33 (0)6 58754431

Mail contact@federationaepf.org

Site http://www.federationaepf.com/