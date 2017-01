Études – STAPS : Une nouvelle filière est disponible à l’ISEPP

Samedi 14 Janvier 2017 – L’institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie (ISEPP) s’apprête à ouvrir une nouvelle branche. L’université catholique de la mission accueillera les jeunes bacheliers passionnés de sport pour cette licence « science et techniques des activités physiques et sportives ». Cette formation donnera aux futurs licenciés les compétences pour s’occuper de la gestion, de l’organisation d’évènements dans le domaine du sport.



En plus de ces nouvelles compétences, les étudiants décrocheront également un diplôme de premier secours de niveau 1, un brevet national de secourisme et de sauvetage aquatique et d’autres certifications professionnelles intégrées au diplôme. À l’issue de la formation, les étudiants pourront exercer des métiers tels que celui d’éducateur sportif territorial, d’animateur socio-sportif, ou des métiers liés à la prévention, aux sports adaptés, au développement touristique et sportif.



Le site internet de l’université catholique n’est pas encore mis à jour, pour avoir plus d’information sur la filière, rendez-vous au secrétariat de l’ISEPP.



Sarah Lii, Directrice de l’établissement :



Pourquoi avoir choisi de mettre en place cette filière ?



« Tout d’abord le sport est bien présent en Polynésie, il fait partie de la culture. C’est une filière qui était très demandée par les nouveaux bacheliers. Malheureusement, certains n’avaient pas l’avis favorable pour suivre cette licence à l’étranger à cause du niveau. De plus, l’Université de la Polynésie Française (UPF) propose beaucoup de filières, mais pas celle-ci. Cela nous permettait donc d’être en complémentarité avec eux. »



Quels vont être les avantages pour les futurs étudiants de cette licence ?



« L’avantage, c’est que ces élèves n’auront pas le poids de l’éloignement, ça peut beaucoup jouer dans la réussite d’un élève. Partir à 18 ans, ce n’est pas chose aisée pour tous. En plus de ça, contrairement à un cursus français, des sports polynésiens vont être intégrés dans le parcours scolaire. Il y aura des activités comme pirogue ou surf. 40% des métiers qui vont être crées dans le futur seront de nouveau métiers, on va donc faire en sorte que l’étudiant puisse acquérir des compétences pour pouvoir s’adapter à ces innovations. » Sport Tahiti