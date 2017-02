Eto, grand gagnant du Guitare Club 2017, jouera à l'Olympia !

En marge des prestations des invités, s'est tenu également le concours Guitare Club (guitare et voix), pour lequel les organisateurs ont sélectionné six jeunes talents, tous auteurs-compositeurs et ayant marqué les éditions précédentes : Manea, Pierre Muller, Eto, Silvio, Veroarii et Kevin. C'est finalement Eto qui remporte la compétition pour la seconde fois, après avoir gagné en 2015 avec son titre "To oe Parataito". Cette fois, c'est notamment sa belle composition "I Breathe Love" qui a séduit le public comme le jury.



Le Polynésien, qui a été repéré en 2013 par Alain Lievens, gagne un billet d’avion pour Paris afin d'assurer la première partie d’un guitariste reconnu à l’Olympia. "Il jouera dans ce lieu mythique aux côtés d'un artiste français emblématique, mais nous n'avons pas encore de nom définitif", explique Léo Marais, membre du Collectif Tahiti Rock. Cette victoire est un tremplin de taille qui devrait faire décoller la carrière d'Eto, alors qu'il est justement sur le point de sortir son premier album dans quelques mois.