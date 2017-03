Eto, artiste de la nouvelle vague, sera la star du concert To'are

PAPEETE, le 30 mars 2017 - Le lauréat du Guitare Club 2017 fera sa première grande scène le 6 avril, sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture. Alors que l'artiste vient de sortir un album et qu'il jouera notamment en novembre à l'Olympia et à Rapa Nui, il se produira lors du premier concert To'are avec quatre musiciens.





Vous l'avez sûrement déjà entendu lors de ses nombreuses prestations, notamment au Hinano Live. Eto, c'est ce jeune talent qui explose, surtout depuis qu'il a remporté par deux fois le concours Guitare Club (en 2015 et 2017), organisé dans le cadre du Tahiti Festival Guitare. Grand gagnant cette année du dixième anniversaire de l'événement musical, il a même remporté son ticket pour Paris afin d'assurer, en novembre prochain, la première partie d’un guitariste reconnu à l’Olympia. Repéré en 2013 par Alain Lievens, devenu son producteur, cet enseignant en éco-gestion au lycée Aorai est un artiste polynésien complet, puisqu'il chante, joue de la guitare et écrit ses textes. Ses compositions, comme "To oe Parataito" ou "I Breathe Love", l'ont propulsé sur le devant de la scène.



Aujourd'hui, le rêve se poursuit pour lui en devenant la star du premier concert To'are ("nouvelle vague" en tahitien), mis en place par la Maison de la culture pour "offrir l’opportunité aux musiciens et chanteurs qui débutent leur carrière de se produire dans un cadre professionnel et d’aller à la rencontre du public". Une initiative que l'on doit à l'ancien directeur de te Fare Tauhiti Nui, Heremoana Maamaatuaiahutapu, actuel ministre de la Culture, et qui date de 2007, avec les rendez-vous musicaux trimestriels. On se souvient par exemple du dernier concert en 2008 avec Fenua Style. "Par la suite, la programmation de l’établissement s’étant considérablement densifiée, il n’avait plus été possible de maintenir ces rencontres. Désormais, c’est sous le banian du paepae a Hiro que vont se dérouler ces prochains concerts To’are, avant un retour au Petit théâtre en 2018", expliquent les organisateurs.