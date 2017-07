Etats-Unis: fusillade dans un club de l'Arkansas, 28 blessés

Washington, Etats-Unis | AFP | samedi 01/07/2017 - Au moins 28 personnes ont été blessées, dont 25 par balle, lors d'une fusillade qui a éclaté samedi matin dans une boîte de nuit de l'Arkansas, dans le sud des Etats-Unis, a affirmé la police locale qui a ouvert une enquête.



La police de Little Rock a immédiatement précisé sur son compte Twitter qu'il ne s'agit pas d'un "incident lié au terrorisme".



"C'est apparemment une dispute lors d'un concert" qui se déroulait au club Power Ultra Lounge de Little Rock, a affirmé la police, qui avait dans un premier temps évoqué 17 victimes après la fusillade survenue vers 02H30 du matin (07H30 GMT).



Quelques heures plus tard, celle-ci a tweeté que le nombre de blessés s'élevait à 28, dont trois personnes qui souffrent de blessures qui ne sont "pas liées" à des tirs. Aucun ne se trouve dans un état grave et "TOUS devraient survivre" à leurs blessures, apprend-on de même source.



"Le problème de criminalité que rencontre Little Rock semble s'aggraver", a déploré le gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, qui a dénoncé une "tragédie insensée" et promis l'aide de l'Etat.



"Mon coeur est brisé ce matin -- mes prières accompagnent les victimes de cette tragédie", a de son côté commenté le maire de la ville, Mark Stodola, sur Facebook.



Selon le site internet de la boîte de nuit, l'artiste Finese 2Tymes devait s'y produire dans la nuit.



Les autorités locales tiendront une conférence de presse sur la question à 15H00 locales, soit 20H00 GMT.



