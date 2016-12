Enfermez vos chiens et vos chats pour le Nouvel An !

PAPEETE, le 28 décembre 2016. Les pétards et feux d’artifice sont pour les chiens et les chats de véritables sources de stress et de panique. Enfermez-les chez vous pour qu'ils ne s'échappent pas.



Le bruit des feux d'artifice fait peur aux animaux de compagnie. Apeurés et assourdis, ils s’échappent pour se mettre à l’abri. Chaque année, au lendemain des fêtes, les associations dénombrent des dizaines de chiens et de chats perdus ou écrasés sur la route. Ne laissez pas vos animaux domestiques dans votre jardin, ils pourraient s’enfuir et se perdre. Ne l’attachez pas que ce soit dans votre maison ou votre jardin. Le mieux est d’enfermer votre chien dans une pièce close, sans l’attacher. Les vétérinaires vendent également des calmants