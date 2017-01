Enfant renversé à Taunoa: "Cela aurait pu arriver à beaucoup de personnes"

PAPEETE, le 2 janvier 2017- L'affaire de l'accident de la circulation qui a coûté la vie à un enfant de 5 ans à quelques heures du Réveillon samedi soir quartier Taunoa à Papeete va être renvoyée le temps pour le conducteur de préparer sa défense. L'automobiliste en cause devait être jugé ce lundi après-midi en comparution immédiate.



Mais son avocat, Me Jourdainne, estime en effet que tout n'accable pas cet automobiliste de 52 ans. Si son client a bien été contrôlé positivement à l'alcool, avec un taux délictuel de 0, 44 mg par litre d'air expiré, Me Jourdainne relève que cet accident aux conséquences dramatiques "aurait pu arriver à beaucoup de personnes" , l'enfant de 5 ans ayant surgi sur la route en face du temple de Taunoa alors qu'il était caché entre deux voitures en stationnement. Il n'y avait pas non plus de passage piéton à cet endroit et le conducteur ne roulait semble-t-il pas à une vitesse excessive a-t-il estimé.