En août 2017, la Polynésie française compte 275918 habitants

La répartition démographique par archipel évolue peu au cours des cinq dernières années. Les trois-quarts (75 %) des Polynésiens sont toujours concentrés dans l’archipel des îles du Vent (Tahiti, Moorea-Maiao), qui montre une évolution démographique de 3,2 % en 5 ans avec un effectif de 207333 au 17 août. L’archipel des îles Sous-le-Vent rassemble 13 % de la population (35393 habitants), devant celui des Tuamotu-Gambier (6 % avec 16881 habitants). On compte 9346 habitants aux Marquises (3,4 %) et 6965 habitants aux Australes (2,5 %).



Faa'a en tête mais en baisse



Dans l’archipel des îles du Vent, quatre communes ont franchi, entre 2012 et 2017, le seuil des 10000 habitants : Arue, Hitia'a o te Ra, Teva i Uta et Bora Bora. Leur conseil municipal comptera en conséquence quatre conseillers supplémentaires et passera de 29 à 33 élus dès 2020, pour les prochaines élections municipales. Le franchissement de ce seuil démographique doit également permettre une augmentation des indemnités de fonctions des élus, mais impose de nouvelles contraintes budgétaires.



De même, la commune de Rangiroa franchit en 2017 les 3500 administrés contre 2567 en 2012. Cette commune devient la plus peuplée de l'archipel des Tuamotu, Son Conseil municipal passera de 23 à 27 conseillers dès 2020.



Sur Tahiti, le processus d'étalement urbain se poursuit. La population municipale de Faa'a a diminué de 181 habitant depuis 2012 pour s'établir à 29538 habitants en 2017. La commune demeure la plus peuplée de Polynésie française. Les populations de Punaauia, Papeete, Pirae et Mahina demeurent quasi inchangées. On observe en revanche une forte progression des populations de Papenoo, Mataiea, Papeari, Afaahiti, et de la commune de Taiarapu Ouest. A Moorea, la population de Afareaitu progresse de près de 5 %.



Comme en 2012 déjà, le recensement de 2017 observe un solde migratoire en déficit, dans la Collectivité. Ce déficit de 5000 individus est moins important que celui de 7600 mesuré en 2012. Il indique que globalement, sur la période, il y aura eu plus de départs que d'arrivées sur le territoire. En outre, la tendance baissière du solde naturel (différence entre les naissances et les décès) confirme le vieillissement progressif de la population observé depuis 1988. Dans l'ensemble, l'augmentation annuelle moyenne de la population polynésienne aura été de 1500 individus depuis 2012.



Le recensement général 2017 de la population de Polynésie française a été financé sur les deniers de l'Etat par l'Insee pour un montant de 314 millions Fcfp. Près de 800 enquêteurs, dont un grand nombre recrutés pour l'occasion, ont été nécessaires pour faire ce relevé exhaustif sur l'ensemble du territoire de la Collectivité. L'opération était en préparation depuis 2 ans.