En Sicile, une agence organise un "mafia tour" pour touristes

Rome, Italie | AFP | jeudi 23/03/2017 - Une agence de voyage italienne de Trapani, dans l'ouest de la Sicile, a eu l'idée d'organiser un "mafia tour" avec visite de plusieurs lieux liés à cette organisation criminelle, suscitant la protestation des autorités locales.

"Mafia Tour = Antimafia Tour", écrit le propriétaire de l'agence, Gianni Grillo, sur son site internet pour tenter de désamorcer la polémique, mais en vain.

"C'est de la folie, une offense à toute une ville", a déclaré le maire de Trapani, Vito Damiano, qui a demandé la fermeture du site Easy Trapani qui organise ces voyages, selon le quotidien La Repubblica.

Le patron de l'agence réplique indirectement à travers son site: "nous sentons le devoir d'informer et de rechercher la vérité, de faire savoir à ceux qui visitent la Sicile ce qu'est effectivement la mafia et pourquoi le Mafia Tour est une action CONTRE la mafia".

"La mafia tue, le silence aussi", ajoute Easy Trapani, citant le journaliste et poète italien Peppino Impastato, né dans une famille mafieuse et assassiné par la mafia à l'âge de 30 ans, en 1978, pour n'avoir jamais cessé de la dénoncer.

Le Mafia Tour est organisé sur une demi-journée ou une journée entière et comprend obligatoirement une visite au musée de la mafia, à Salemi, une commune à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Trapani.

Ce musée reproduit dans un parcours les aspects de la mafia, comme ses rapports avec la politique et la religion, ainsi que les meurtres de cette organisation criminelle, les travaux publics illégaux, et que les pages des principaux quotidiens consacrées ces dernières décennies à Cosa Nostra.

Le tour peut aussi englober des arrêts dans des localités connues pour avoir abrité les plus célèbres boss mafieux, comme Corleone, la ville de Toto Riina et Bernardo Provenzano, les anciens chefs historiques de Cosa Nostra, ou Castelvetrano, la ville de Matteo Messina Denaro, considéré comme l'actuel patron de la mafia sicilienne.