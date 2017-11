En 2016, plus de 85.000 victimes ont déposé plainte pour violences conjugales

Paris, France | AFP | vendredi 24/11/2017 - En 2016, 85.424 victimes ont déposé plainte pour coups et blessures volontaires de la part de leur conjoint ou ex-conjoint, selon une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) publiée vendredi.



"Entre 2015 et 2016, le nombre de ces victimes a augmenté de 3%", relève l'ONDRP avertissant que ces "données administratives ne reflètent qu'une partie du phénomène". Les enquêtes de "victimation" (des études statististiques sur les faits de délinquance dont une personne se dit victime) ont montré que seules 14% des victimes de violences conjugales déposent plainte.

Près de 87% des victimes ayant déposé plainte pour coups et blessures volontaires au sein du couple, sont des femmes (74.628 soit neuf victimes sur dix). Le nombre d'hommes victimes a quant à lui augmenté de 9%, passant de 9.949 à 10.796.

En 2016, l'ONDRP comptabilise 2.096 viols par un conjoint, dont 2.074 ont été commis à l'encontre des femmes. Le nombre de plaintes pour viols par un conjoint a augmenté de 16% entre 2015 et 2016 (soit +291 victimes ayant déposé plainte). Dix-sept hommes victimes ont déposé plainte pour viol par un conjoint en 2015, contre 22 en 2016.

En 2016, la Délégation aux victimes (DAV) a recensé 138 homicides au sein du couple dont 109 à l'encontre de femmes et 29 à l'encontre d'hommes (représentant respectivement 79% et 21% de ces faits). En 2015, 136 homicides au sein du couple avaient été recensés.

L'étude de la DAV permet également de recenser les homicides au sein des couples non officiels. En 2016, 19 de ces faits ont été répertoriés, ce qui amène à 157 le nombre d'homicides au sein du couple. En outre, lors de ces homicides, il peut y avoir des victimes concomitantes, c'est le cas de 11 personnes dont 9 enfants mineurs en 2016.

Les homicides volontaires concernent 96% des morts violentes au sein du couple en 2016. Plus de 8 auteurs sur 10 étaient des hommes, parmi eux, 7 sur 10 avaient utilisé une arme. Dans 88% des cas, les homicides se déroulent au domicile du couple, de l'auteur ou de la victime.

En 2016, les forces de l'ordre ont enregistré 191 tentatives d'homicide au sein du couple, constatant une baisse de 6% par rapport à l'année précédente. Trois-quarts des victimes de ces tentatives d'homicide au sein du couple étaient des femmes (143).