Emotion en Chine après la mort sur le terrain du footballeur ivoirien Cheick Tioté

Pékin, Chine | AFP | mardi 05/06/2017 - Supporters émus, dirigeants abasourdis... La tristesse est vive mardi à Pékin après le décès soudain du footballeur international ivoirien Cheick Tioté, 30 ans, durant un entraînement avec son club du Beijing Enterprises (D2 chinoise).



Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février, après avoir porté pendant sept ans le maillot de Newcastle United (Angleterre).

La mort du milieu de terrain a été annoncée lundi par son agent Emanuele Palladino, lequel a expliqué que le milieu de terrain international s'était "effondré à l'entraînement".

"Cheick Tioté a soudainement perdu connaissance vers 18h00 lundi (12h00 françaises) avant d'être transporté à l'hôpital en urgence mais sans pouvoir être réanimé, a déclaré mardi matin le directeur général du club chinois Yang Junsheng, lors d'une conférence de presse. Il est malheureusement décédé à 19h00."

"Notre club va collaborer avec les services compétents pour identifier les causes de sa mort", a précisé M. Yang, les traits tirés, au siège de l'équipe à Pékin.

Le Beijing Enterprises dit désormais attendre l'arrivée de la famille du joueur en Chine avant de communiquer davantage.

- Sous la pluie -

Sa dépouille sera ensuite "rapatriée à Abidjan pour des hommages", a affirmé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine Adama Dosso à la télévision ivoirienne.

Sous une pluie battante, des supporters se sont spontanément rendus mardi au centre sportif olympique de Pékin, où évolue l'équipe, pour y déposer des fleurs et y tenir une courte cérémonie en hommage au joueur.

"Je suis profondément attristé par la mort de Cheick Tioté, a déclaré mardi son entraîneur, Gao Hongbo, ex-sélectionneur national de la Chine. La contribution de ce joueur étranger à notre équipe était immense."

Le manager de Newcastle, Rafael Benitez, a rappelé sur le site du club anglais que son ancien joueur avait grandi dans la pauvreté et avait possédé sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans. "Depuis le temps que je le connais, je n'ai eu qu'à me féliciter de son professionnalisme", a-t-il confié.

Sur Twitter, les messages se sont multipliés. La star ivoirienne Didier Drogba a écrit "Pas de mots" avec des émoticônes de tristesse.

"Puisse Allah t'accorder le paradis, mon frère Tioté", a réagi en anglais l'international sénégalais Demba Ba, ancien co-équipier du joueur ivoirien à Newcastle et qui évolue également en Chine, au Shanghai Shenhua (1re division).

- 'Je repense à Foé' -

"Un guerrier, un amoureux du football, un champion !!!! Que ton âme repose en paix", a réagi un ex-camarade de Tioté en sélection, Gervinho (ex-AS Rome), qui joue dans l'équipe du Hebei China Fortune, dans le nord de la Chine.

Sur le réseau social chinois Weibo, les internautes ont également été nombreux à s'émouvoir de la mort du joueur.

"Repose en paix ! Je suis sûr que le football existe aussi au paradis", a commenté un utilisateur.

"A chaque fois que ce genre d'incident arrive, je repense à Marc-Vivien Foé. Condoléances !", a réagi un autre, en référence à l'ex-international camerounais décédé brutalement lors d'un match de Coupe des confédérations en 2003.

"Pourquoi ce type d'incident frappe en grande majorité des joueurs africains ?", s'interrogeait un internaute.

Tioté, arrivé à Newcastle en 2010 en provenance du FC Twente (1er div. néerlandaise), a porté à 161 reprises le maillot des "Magpies".

Membre de l'équipe nationale ivoirienne durant les Mondiaux 2010 et 2014, international à 52 reprises, Tioté avait commencé sa carrière européenne en Belgique à Anderlecht avant d'être transféré à Twente en 2008.