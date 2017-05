Emmanuel Macron en tête dans les trois circonscriptions législatives

PAPEETE, le 7 mai 2017. Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 65.1 % des voix face à Marine Le Pen (34.9%). En Polynésie, Macron a rassemblé 58 % des suffrages face à Marine Le Pen qui a obtenu 42% des voix. Mais déjà, les partis locaux regardent en détail les résultats dans la perspective des législatives dont le premier tour de scrutin est fixé au samedi 3 juin, en Polynésie française.



Dans les trois circonscriptions, Emmanuel Macron arrive en tête.



Voici le détail des résultats dans les trois circonscriptions :

Circonscription 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao, Tuamotu, Marquises) : Emmanuel Macron (57%) et Marine Le Pen (43%)

Circonscription 2 (zone rurale de Tahiti et archipel des Australes) : Emmanuel Macron (59%) et Marine Le Pen (41%)

Circonscription 3 (Faa’a, Punaauia, îles Sous-le-Vent) : Emmanuel Macron (60%) et Marine Le Pen (40%)



Ce scrutin intermédiaire des législatives sera le dernier rendez-vous avec les urnes pour les partis politiques locaux avant les élections territoriales d'avril 2018. Elles auront lieu dans un an mais sont déjà dans toutes les têtes des leaders politiques locaux.