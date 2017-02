Electricité : les nouveaux tarifs de Secosud

TARAVAO, 27 février 2017 - Le comité syndical du Secosud a approuvé lundi par délibération les tarifs de l’électricité applicables à compter du mercredi 1er mars 2017.



Les tarifs de l'électricité arrêtés lundi pour l’année 2017 par le syndicat pour l’électrification du Sud de Tahiti (Secosud) seront appliqués à partir de mercredi 1er mars par Tahiti Sud Energie, la filiale spécialement créée par Edt-Engie pour la concession Secosud. Anthony Jamet, le président du syndicat intercommunal, a souligné lundi que la nouvelle grille tarifaire présentait une baisse " significative " en faveur des petits consommateurs, soit " plus de 5700 usagers " sur les 17 000 de la concession. " Cette baisse équivaut à un mois et demi d'économies par an, soit un peu plus de 5800 Fcfp ", a-t-il détaillé. Il a également indiqué un effort tarifaire allant de 1 % à 2,5 % selon les types d'abonnement dans la catégorie "basse tension".



La nouvelle grille tarifaire du Secosud se divise en deux catégories :



Energie en basse tension



Tarif "Petit consommateur" (puissance souscrite < à 3,3 kVA)

Usages domestiques

P1 : 1ère tranche : de 0 à 240 kWh / mois : 16 Fcfp / kWh

P2 : 2ème tranche : au-dessus de 240 kWh / mois : 38,5 Fcfp / kWh



Tarif "Classique" (puissance souscrite < à 6,6 kVA)

P3 : 1ère tranche : de 0 à 240 kWh / mois : 23,5 Fcfp / kWh

P4 : 2ème tranche : au-dessus de 240 kWh / mois : 38,5 Fcfp / kWh



Tarif "Eclairage public"

P5 : tranche unique : 33 Fcfp / kWh



Tarif "Usage professionnel et autres usages"

P6 : tranche unique : 35,25 Fcfp / kWh



Tarif "compteur à prépaiement"

P9 : puissance souscrite < à 2,2 kVa : 22 Fcfp / kWh

P10 : puissance souscrite < à 3,3 kVa : 28 Fcfp / kWh

P11 : puissance souscrite entre 3,3 kVa et 6,6 kVa : 37 Fcfp / kWh



PART FIXE (Prime d’abonnement mensuel)

Tarif "petit consommateur" : 263 Fcfp / kVa

Tarif "Classique" : 395 Fcfp / kVa

Tarif "Eclairage public" : 360 Fcfp / kVa

Tarif "Usage professionnel et autres usages" : 360 Fcfp / kVa



Energie en moyenne tension



Part variable

P7 : tarif jour (de 7 heures à 20 h 59) : 23,8 Fcfp / kWh

P8 : tarif nuit (de 21 heures à 6 h 59) : 23,8 Fcfp / kWh



Part fixe (prime d’abonnement mensuel)

Tarif unique : 1633 Fcfp / kVa