Elections présidentielles : suivez la finale sur Polynésie 1ère

Dans cette dernière ligne droite, la campagne des deux candidats à la présidentielle bat son plein. Que proposent-ils aux 204 000 électeurs polynésiens ? Quelle relation entretiennent-ils avec l'outre-mer ? Découvrez leurs réponses dans les différents rendez-vous de Polynésie 1ère consacrés à ce 2nd tour.



> Le samedi 6 mai à 11h et 12h sur Polynésie 1ère Télé et radio



Dès l’ouverture des bureaux de vote, les journalistes de Polynésie 1ère seront sur place pour vous informer des taux de participation et de l’ambiance dans chaque commune.



> Dès 11h, une première édition spéciale de 20 minutes filmée sur le plateau de la radio et animée par Axelle Mésinèle et Serge Tau.



> Dès 12h, retrouvez Natacha Szilagyi ainsi que Thomas Teriiteporouarai pour une édition spéciale en direct du grand plateau télé de Polynésie 1ère.



Le taux de participation local lors du premier tour ne dépassait pas les 38,9%. En sera t-il de même pour le deuxième tour ? Réponse dès samedi sur Polynésie 1ère dans nos journaux télévisés en tahitien et en français.



> Le dimanche 7 mai, une édition spéciale reviendra sur les résultats du 2nd et dernier tour à partir de 6h30.



La rédaction de Polynésie 1ère articulera son émission autour de plusieurs plateaux télé et radio, pour recueillir les premières réactions des mandataires locaux ainsi que l’analyse des politologues. Les journalistes spécialisés en politique décortiqueront ensemble les chiffres obtenus à l’issue de ce second tour sur l’ensemble du territoire polynésien. Nos correspondants feront un point sur l’ambiance et le taux de participation dans leurs archipels respectifs, Australes, Marquises, Tuamotu, Iles sous le vent et Iles du Vent.



Durant 5 heures, les téléspectateurs seront informés à la fois, sur les résultats locaux et nationaux avec la soirée électorale de France 2.



Aux alentours de midi, nous connaitrons le nom du nouveau Président de la République.



> Ne ratez pas l’édition spéciale sur le second tour de l’élection présidentielle, le dimanche 07 mai à partir de 6h30.



En parallèle, les internautes pourront suivre en live toutes ces différents rendez-vous sur la page facebook et le site internet de Polynésie 1ère