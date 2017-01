Education : les demandes d'allocations ouvrent lundi

PAPEETE, le 5 janvier 2017. La ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur, de la Jeunesse et des sports informe les usagers que le registre des demandes d’allocations (bourses classiques, prêts d’études bonifiés : renouvellement ou première demande) pour études supérieures en Polynésie française ou hors Polynésie française pour l’année universitaire 2017/2018 est le suivant :- Ouverture : le lundi 09 janvier 2017 à minuit- Clôture : le vendredi 31 mars 2017 à minuit- Dépôt ou Envoi des dossiers : le lundi 09 janvier au jeudi 13 avril 2017 (12h00, pour le dépôt et envoi par courrier postal cachet de la poste faisant foi).La demande d’allocation doit être saisie sur le site de la Direction générale de l’éducation et des enseignements : www.education.pf , rubrique « bourses et allocations d’études ».Un point d’accès internet est à votre disposition, du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30, à la DGEE à Pirae, rue de Taaone, bâtiment A, bureau A27.