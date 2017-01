Education : le torchon brûle entre le Tahoera'a Huira'atira et Nicole Sanquer

Mercredi après-midi, quelques heures après la conférence des élus du Taohera'a, Nicole Sanquer, ministre de l'Éducation a convoqué la presse. Elle a répondu aux accusations du parti orange.



" Je suis ici pour démentir ce que je lis et entends depuis plusieurs jours" , a annoncé d'entrée de jeu Nicole Sanquer, ministre de l'Éducation. Pour répondre aux élus du Tahoera'a, qui ont intenté deux recours récemment pour faire annuler la charte de l'éducation et la convention décennale de l'éducation, la ministre de l'Éducation a choisi de s'exprimer devant la presse.



Assistée de son directeur de cabinet, Christian Morhain, elle a démonté point par point ce qu'elle considère comme des allégations.i[ "Concernant la charte de l’éducation, le recours intenté par Michel Leboucher porte exclusivement sur le support juridique utilisé, à savoir une délibération. […] La charte de l'éducation a été votée à l'unanimité en 2011. Au bout de quatre ans, nous sommes venus y apporter des mises à jour"]i, a-t-elle précisé.



En ce qui concerne la convention de l'éducation signée avec la ministre de l'Éducation nationale en octobre dernier, Nicole Sanquer a indiqué qu'il était "urgent d'en réécrire une nouvelle" .



Ses propos quant aux méthodes de travail utilisées pour la mettre en place ont fait écho à ceux du vice-recteur : "Nous avons d'abord fait un état des lieux des 10 années précédentes pour voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Nous nous sommes ensuite réunis en comité de travail État/Pays pendant un peu plus d'un an pour élaborer cette convention. Nous ne perdons aucune compétence. Cette convention permet d'éclaircir le rôle de chacun."



La ministre a réfuté de manière catégorique l'accusation de vouloir fermer les CETAD et les CJA. "Il n'est pas question de les fermer mais nous les avons fait évoluer. Typiquement, ce sont des structures polynésiennes et il n'est pas question de les perdre. Tout comme les CJA. Désormais, il est possible pour les élèves de les intégrer dès le CM2 mais aussi plus tard, pour les élèves de collège qui sont en grande difficulté. "



De plus, Nicole Sanquer a précisé que depuis 2016, le diplôme délivré par le CETAD avait été réécrit afin qu'il soit reconnu localement et en métropole.



Enfin, la ministre a affirmé que la démarche pour faire passer la charte de l'éducation en loi de Pays a été engagée bien avant le recours des élus du Tahoera'a. "Si elle est étudiée en ce moment au CESC, c'est un pur hasard de calendrier. Nous avons besoin d'une loi de Pays pour cette charte si nous voulons y ajouter le statut d'élève décrocheur."



En épilogue, Nicole Sanquer a conclu : " Je regrette que le Tahoera’a fasse de l’éducation un sujet politique et désinforme la population sur les travaux menés par le gouvernement afin que chaque élève puisse trouver sa voie et que personne ne soit laissé au bord du chemin."