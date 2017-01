Edouard Fritch, invité du prochain numéro de Sans Tabu sur Première

Edouard Fritch sera l'invité du deuxième numéro de l'émission politique Sans Tabu ce lundi 23 Janvier. "Edouard Fritch est aux commandes depuis deux ans et demi, les indices économiques sont à la hausse; il peut gouverner depuis peu, depuis qu'il a la majorité. Avant, ça a été très compliqué", indique l'annonce de l'émission. "Le calendrier politique est chargé dans les mois qui viennent, ce sera l'occasion de connaitre plus précisément ses projets. Nous reviendrons bien sûr sur son départ du Tahoeraa, qui l'a remercié après 30 ans de bons et loyaux services. A-t-il lui toujours été dans le rôle du "gentil"?"