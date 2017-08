Edouard Fritch en visite à Rimatara

RIMATARA, le 12/08/2017 - Le président Edouard Fritch, accompagné de la députée Nicole Sanquer et du sénateur Nuihau Laurey, s'est rendu, vendredi, à Rimatara pour la clôture des Jeux inter îles des Australes.



A l'occasion de sa visite à Rimatara, le Président Fritch a procédé à la remise de clés de fare OPH à cinq familles de l’île. Il s’agit de jeunes couples avec enfants, qui ont une petite activité agricole. Ces jeunes couples ont été heureux de recevoir les clés de leur fare, lesquels vont leur permettre d’avoir une vie familiale plus épanouie.



Après la remise des clés de fare OPH, le président a effectué plusieurs visites sur le terrain pour évoquer les projets envisagés par le Pays, en particulier la rénovation des débarcadères de Mutuaura et de Taanini. L'étroitesse du lagon de Rimatara fait que les débarcadères sont situés à proximité du récif et ainsi soumis régulièrement à de fortes houles.



Ces débarcadères sont vitaux pour le débarquement des marchandises arrivant du Tuhaa Pae et pour la dizaine de pêcheurs côtiers de l'île. Les études liées à ces projets de rénovation ont été réalisées et le président a souhaité prendre connaissance, sur place, des rénovations envisagées et prendre l'avis du maire de Rimatara sur ces projets. D’autres travaux importants également sont prévus sur Rimatara, tel que le balisage lumineux de l'aérodrome et des rénovations de voiries.



Après ces visites, une bonne partie de la visite du président a été consacrée aux Jeux inter îles des Australes avec la finale du football hommes entre Rapa et Rimatara, puis la cérémonie de clôture des Jeux. Les 600 sportifs provenant des cinq îles des Australes se sont rassemblés sur le stade de Rimatara pour les dernières festivités et ont été informés que les prochains Jeux des Australes auront lieu à Raivavae dans 3 ans. L'ensemble des maires des Australes et le comité organisateur des jeux ont tous exprimé leur grande satisfaction quant à la réussite de ces Jeux inter-îles à Rimatara. Le respect, le fair-play et la fraternité ont été de mise tout au long des compétitions et la combativité et les performances ont également été au rendez-vous.