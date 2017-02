Edouard Fritch confirme la démission de Nuihau Laurey

AHE, 21 février 2017 - Le président Edouard Fritch a confirmé la démission de son ministre des Finances, Nuihau Laurey, interrogé en marge de la visite officielle d’Ericka Bareigts à Ahe.



L’information avait été révélée lundi après-midi par nos confrères de Radio 1, sur leur site internet : le ministre en charge du Budget, des Finances, de l’Energie et des mines, Nuihau Laurey, aurait remis une lettre de démission à Edouard Fritch, un peu plus tôt dans la matinée. Une information que n’avait pas souhaité confirmer la présidence, dans l'après-midi, pas plus que mardi matin. Invité du plateau de l’émission Sans Tabu, sur Polynésie 1ère le soir même, Edouard Fritch n’a pas été invité à se prononcer sur cette information.



C’est finalement interrogé par la presse, en marge de la visite officielle de la ministre des Outre-mer à Ahe, que le président Fritch a levé le doute. Il a confirmé avoir reçu la lettre de démission de Nuihau Laurey. " Je ne peux pas le retenir plus ", a-t-il déclaré après avoir confirmé la démission de son grand argentier.



Edouard Fritch a annoncé mardi que les portefeuilles du Budget et des Finances pourraient être confiés au vice-président Teva Rohfritsch, déjà en charge des grands projets d’investissement et de l’Economie, dans son gouvernement.



Des conflits de personnes pourraient être à l’origine de cette décision de la part de l’ancien vice-président du gouvernement Fritch II. Nuihau Laurey, également ministre de l'Energie, et Tearii Alpha s'étaient accrochés verbalement lors du pré-conseil des ministres de lundi 13 février, sur la question de l'avenir de la centrale électrique de Hao. Celle-ci tarde à être déménagée pour permettre l'installation de la ferme aquacole. Tearii Alpha en avait fait le reproche à Nuihau Laurey. Le ton était vite monté. Cet accrochage avait conduit Nuihau Laurey a quitté précipitamment la séance.



Son statut de parlementaire contraignait cependant Nuihau Laurey à choisir, avant septembre prochain, entre sa fonction de ministre et son mandat de sénateur, pour se soumettre aux dispositions de la loi sur le non-cumul des mandats. Le sénateur a confirmé à plusieurs reprises vouloir se consacrer plus amplement à son travail de Parlementaire. Sa démission était initialement prévue autour de juin prochain.