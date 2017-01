Ecoles fermées, toitures envolées, routes détériorées, le mauvais temps a frappé fort

PAPEETE, le 18/01/2017 - Les pluies diluviennes et les vents forts de ces derniers jours ont causé pas mal de dégâts un peu partout sur l'archipel de la Société. Des écoles ont même été fermées ce mercredi, comme le collège de Afareaitu à Moorea. Une permanence a d'ailleurs été mise en place sur place pour suivre l'avancée de ce phénomène météorologique. L'archipel de la Société aurait bien été touché contrairement aux Australes.



" Il pleut mais ce n'est que passager, le vent n'est pas aussi fort que cela ", précisait ce mercredi après-midi, Georges Hatitio, maire de Rimatara. Sur Tubuai, seuls les nuages étaient présents. Mais le temps pourrait se dégrader ce mercredi soir, " entre Rimatara, Rurutu, Tubuai et Raivavae. "



En revanche, sur l'archipel de la Société, le mauvais temps a laissé des traces. Plusieurs inondations, toitures envolées et routes détériorées ont été enregistrées sur Tahiti et Moorea. " À Mai'ao, le niveau de la mer est monté jusque sur le quai ", déclare Evans Haumani. Nous n'avons pas réussi à joindre les élus des Raromatai.



Et si la plupart des maires, qui ont été approchés, affirmaient qu'aucun dégât majeur n'était à déplorer. Vous étiez par contre, nombreux à poster, sur les réseaux sociaux, vos photos des dégâts qui ont été occasionnés par ce phénomène météorologique.



Sur le plan scolaire, à Moorea, le collège de Afareaitu est fermé jusqu'à demain, jeudi. Un arrêté a d'ailleurs été pris par la commune pour la fermeture " de tous les établissements scolaires des premiers et seconds degrés de Moorea et Maiao ", jeudi et vendredi. " Cette mesure concerne dix écoles, deux collèges, le CJA et le lycée agricole ", indique le communiqué de la municipalité. " Les personnels enseignants et administratifs ne sont pas concernés par cette mesure. "



LES PLUIES DILUVIENNES DEVRAIENT CONTINUER DEMAIN



Dans son bulletin de 15 heures, ce mercredi, Météo France maintenait les vigilances orange sur la Société et le Nord des Australes, avec une vigilance jaune tout de même sur l'Ouest des Tuamotu.



Sur Tahiti et Moorea, les pluies diluviennes devraient encore persister jeudi. " Les cumuls de pluies dépasseront localement les seuils de vigilance orange, notamment sur les côtes Nord et Ouest et le relief de Tahiti et Moorea. " Le vent de secteur Nord devrait être assez fort " avec des rafales pouvant atteindre localement 80 voire 100 kilomètres/heure sous grains. "



Aux Îles Sous Le Vent, attention aux vents forts " avec des valeurs moyennes de 50 à 60 kilomètres/heure, mais surtout des rafales pouvant dépasser 100, voire 110 kilomètres/heure. " Ils devraient s'affaiblir ce jeudi soir et tourner au Nord-Ouest vendredi.



Aux Australes, pluies et vents forts sont toujours au rendez-vous. " Les rafales peuvent atteindre les 110 kilomètres/heure ce jeudi matin. " La station de Faaa prévoit également de fortes précipitations ce mercredi soir.



La mer devrait encore être déchainée, jeudi. La houle pourrait donner des creux de 3 à 4 mètres sur cette partie de la Polynésie française.



Par ailleurs, la société Aremiti a effectué ses rotations mercredi " avec quelques retards ". Joint par téléphone, la compagnie assure que les rotations de ce jeudi seront aussi maintenues, " tant que cela est possible ".