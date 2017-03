"Echos d'une langue voyageuse" à l'UPF

PAPEETE, le 14 mars 2017. L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) organise une exposition gratuite et tout public à la bibliothèque universitaire du 20 mars au 12 avril.



« L’idée était d’assouplir les représentations d’une langue souvent perçue comme immuable, normative et intimidante, notamment dans un contexte plurilingue comme la Polynésie », explique Cécile Alvarez, professeure agrégée de Lettres modernes à l’ESPE, à l’origine de l’exposition.



La semaine de la francophonie, événement relayé dans le monde francophone à partir du 20 mars, est l’occasion ici en Polynésie de questionner la langue française, présentée à travers cette exposition dans toute sa diversité et sa richesse culturelle.



En effet, dans le monde francophone et au contact de langues et de cultures locales ou voisines, le français parlé prend diverses formes que cette exposition tente de faire entendre, voir et comprendre à travers des photos, des enregistrements et des vidéos. Un travail de linguistique comparée réalisé en partie par des étudiants polynésiens de l’ESPE, futurs professeurs des écoles, révèle toute la richesse et la complexité de ces états de langue.



« Il me semblait important de montrer que ces différentes appropriations de la langue à travers le monde peuvent et doivent être un sujet d’étude curieuse et sérieuse bien plus qu’un sujet de moquerie ou de stigmatisation. » , indiuqe Cécile Alvarez.



L’exposition se propose notamment d’explorer de façon ludique et raisonnée des expressions locales typiques (« moi un peu », « ça pèi que t’as dit taleura »…) ; et si vous voulez savoir ce que vous dit un Belge lorsqu’il vous parle de son « kot », ou un Québécois lorsqu’il vous dit qu’il va « chauffer son char », venez voyager au rythme des sonorités et expressions québécoises, suisses, sénégalaises, et bien sûr polynésiennes.