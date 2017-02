Eboulement à Mahinarama

MAHINA, le 20 février 2017. La commune de Mahina met en garde contre les risques liés au fortes pluies qui touche Tahiti. Les usagers de Mahinarama, particulièrement, sont priés de redoubler de vigilance. En effet, un éboulement s'est produit au niveau de la grande épingle avant le lotissement Te Anuhe.



Les agents de la police et les pompiers sont sur place et mettent en place un balisage. Les usagers doivent obligatoirement dévier vers les Alizées pour rejoindre la route territoriale.



Aucune victime n'est à déclarée mais restez sur vos gardes.

a cellule de crise est ouverte et joignable au 44 40 40.