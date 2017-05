EDT met en garde contre des tentatives de phishing

PAPEETE, le 15 mai 2017. EDT Engie met en garde ses clients sur la circulation d’e-mails frauduleux visant à récupérer des données personnelles.



Attention si vous avez reçu un mail provenant de l'adresse "service@edt.pf", vous pouvez tout de suite le supprimer. "Il ne provient pas d'EDT Engie, ni de commerçants légitimes", précise EDT Engie dans un communiqué. " Ne répondez pas à ces e-mails. Ne cliquez sur aucun des liens et supprimez ces e-mails."



Le phishing est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance, etc.