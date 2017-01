Duel avec l'Ordre de Malte : le pape maintient une commission d'enquête contestée

Cité du Vatican, Saint-Siège | AFP | mardi 17/01/2017 - Le Saint-Siège a réitéré mardi sa confiance dans une commission chargée par le pape d'enquêter sur l'Ordre souverain de Malte, qui refuse catégoriquement toute intrusion dans ses affaires internes et va jusqu'à critiquer le choix des enquêteurs.



Le bras de fer est apparu depuis le départ forcé, le 6 décembre, du numéro trois de l'Ordre, Albrecht von Boeselager, un Allemand en poste depuis 2014. Selon des médias catholiques, on lui reproche d'avoir fermé les yeux sur la distribution en Birmanie de préservatifs dans des populations à risque de contracter le virus du sida, sujet encore tabou dans l'Eglise catholique.



Le 21 décembre, le pape a nommé une commission d'enquête de cinq membres chargés d'y voir plus clair. Fin décembre, le grand maître de l'Ordre, Fra' Matthew Festing, a répliqué en affirmant dans une lettre au pape que le remplacement de son numéro trois était une affaire interne relevant uniquement de sa compétence. Depuis, la résistance de l'Ordre de Malte s'est faite encore plus précise.



Dans un communiqué le 10 janvier, le grand maître de l'Ordre a refusé tout net de collaborer avec la commission d'enquête et réaffirmé "sa souveraineté". Et dans une lettre interne samedi, dévoilée mardi par le journal La Croix, Fra' Matthew Festing a remis en cause la composition de la commission, affirmant qu'au moins trois de ses membres présentaient un "conflit d'intérêt" en rapport avec "un fond suisse". L'Ordre entend d'ailleurs lui-même enquêter sur cette affaire.



C'est à cette dernière attaque frontale que le Vatican a semblé riposter mardi dans un communiqué : "Le Saint-Siège confirme la confiance qu'il met dans les cinq membres du groupe nommés par le pape François (et) rejette, au vu de la documentation en sa possession, toute tentative de discrédit sur les membres de ce groupe et sur leur travail".



L'Ordre de Malte, dont les origines remontent aux croisades, a été fondé à Jérusalem en 1048 comme une communauté d'hospitaliers chargés de soigner les malades, avant d'être reconnu par le pape en 1113. Aujourd'hui actif dans 120 pays, il gère des hôpitaux et dispensaires, avec 13.500 membres et 100.000 employés ou bénévoles.



Le communiqué du Saint-Siège mardi loue d'ailleurs "le travail remarquable" de l'Ordre dans le monde.