Doublé des frères Cronsteadt à l'Air France Paddle Festival

FAA'A, le 9 avril 2017 - C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les frères Yoann et Georges Cronsteadt en remportant les deux premières places de la course Elite à l'Air France Paddle Festival, samedi dernier. Leur endurance et leur technique leur auront bien servi sur cette course de 22 kilomètres, dont la moitié en océan.



Si la pluie n'est pas intervenue samedi pendant le festival Air France Paddle, la houle, elle, était bien présente. Elle a présenté de grosses difficultés pour les compétiteurs de la course Elite, car cette épreuve de 22 kilomètres se déroule pour moitié en océan, et les chutes étaient nombreuses. Et remonter sur un paddle avec des vagues de 2 mètres qui arrivent de travers n'est pas si simple…



A se jeu, c'est Georges Cronsteadt qui est resté en tête de course pendant la plus grosse partie du parcours. Il a pourtant fini par se fatiguer et au sprint final, dans la partie en lagon entre la passe de Taapuna et l'arrivée sur la plage du Maeva Beach, c'est son frère Yoann qui le double et s'impose. Après la course, c'est pourtant bien à son Geoges que Yoann attribue tout le mérite de sa victoire : "personne ne l'a relayé en tête, il est resté à faire le lièvre toute la course et ça l'a épuisé, il a vraiment du courage. La victoire lui revient !" assure-t-il.



Steeve Teihotaata, à quelques longueur de rame derrière les deux frères, ferme le podium. Il a pris du retard à cause d'une chute juste avant la passe de Taapuna, un temps perdu qu'il n'aura jamais rattrapé. Il expliquera après la course que c'est le danger d'être trop généraliste et de ne pas assez se concentrer sur un sport précis pour développer sa technique. Même constat pour le rameur Rete Ebb qui termine quatrième, quelques secondes derrière le trio de tête.



Outre cette course "élite", le festival regorgeait d'activités pour le grand public, ainsi qu'une course en lagon plus accessible le matin. Une Fun Run dans l'après-midi a aussi permis aux amateurs de s'affronter en un relais de 3x500m dans la bonne humeur !