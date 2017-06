Donner un coup de neuf à son moteur avec le décalaminage par hydrogène

"l'encrassement des moteurs est un problème majeur ici parce qu'on ne roule pas assez, et pas assez vite. On ne fait tout simplement pas assez de route pour désencrasser naturellement nos moteurs. À partir de 13 560 francs TTC pour une petite cylindrée allant jusqu'à 2 litres, on nettoie le moteur en profondeur et on évite de nombreux défauts mécaniques et électroniques. En préventif nous arrivons à éviter de nombreux désagréments permettant de diminuer les coûts d'entretien et préserver le pouvoir d'achat. On préconise ce traitement pour tous les moteurs thermiques, auto, moto et bateau, mais la technique pourrait aussi s'appliquer aux groupes électrogènes ou aux grues."

"Le décalaminage par hydrogène utilise l'électrolyse (NDLR : extraire l'hydrogène de l'eau déminéralisée avec un courant électrique qui sépare les molécules H2O de l'eau en hydrogène, H2, et oxygène, O). Nous travaillons avec le leader français dans le domaine, Flexfuel Company. En tant que pionnier dans ce secteur d'activité, la firme française propose de nombreuses solutions performantes, fiables , sécurisées et utiles pour le fenua. Nous sommes équipés du meilleur équipement de Polynésie, le modèle Hy-Calamine 1000S. En ce moment Auguste s'occupe de faire découvrir le procédé et desservir les îles Marquises, Nuku Hiva et Ua pou). Nous avons envoyée le matériel par avion pour répondre à la forte demande des îles. L'équipement sera bientôt de retour sur Tahiti."