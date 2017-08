Don d'organes : Alexandra a réussi son défi

PUNAAUIA, le 05 août 2017- Alexandra Caldas, à l’initiative du défi rame avec Alexandra pour promouvoir le don d’organes, a parcouru Tahiti-Moorea, soit 17 kilomètre en double aviron. Pour cette jeune greffée des poumons c’est un exploit qui était impensable il y a deux ans.



C’est une véritable armada rose fluo qui s’est lancée samedi matin à l’assaut de Moorea pour relever le défi « Rame avec Alexandra » afin de promouvoir le don d’organes. Alexandra Caldas vient de réaliser un de ses rêves les plus fous avec, son ami et ancien kinésithérapeute, Matthieu Forge.



Alexandra a 22 ans, elle est atteinte de mucoviscidose, une maladie des poumons, depuis sa naissance. Après être tombée à 20% de capacité respiratoire, elle a dû être greffée des poumons. Aujourd’hui, Alexandra va mieux, elle vit sa vie à 200%. « j e vis plus que les autres. Maintenant que je sais que j’ai un avenir et que je peux avoir une vie normale. J’en profite. »



Matthieu vit à Tahiti depuis cinq ans, c’est son ancien kinésithérapeute. C’est lui qui est à l’origine du projet Rame avec Alexandra. « J’avais cette idée en tête depuis longtemps, j’attendais qu’elle aille mieux pour le lui proposer ! » Ce projet fou, elle vient de l’accomplir. Avec Matthieu, le jour de son anniversaire, pour le remercier de son soutien, ils ont ramé 17 kilomètres en pleine mer pour rejoindre la plage de Temae à Moorea.



À l’arrivée, il a éclaté en sanglots, en assurant que c’était le plus bel anniversaire qu’il n’est jamais eu. Pour lui ce qui s’est passé ce samedi prouve que rien n’est impossible.