Dix agents de police judiciaire adjoint stagiaires se forment aux armes

MAHINA, le 30/06/2017 - Par le biais du Centre de gestion et de formation (CGF), un groupe de dix agents de police judiciaire adjoint (APJA) stagiaires a assisté à un des exercices d’entrainement de la police nationale, mercredi dernier. Un exercice que les agents de l’État effectuent une fois par semestre sur le site du RSMA à Mahina.



Sur place, les stagiaires ont eu l’opportunité de s’essayer aux différentes armes employées par les policiers lors d’une manifestation. Pour l’entraînement du jour, quatre armes leur ont été présentés : le bouclier, le flash-ball, le lanceur de bals de défense (LBD) et les bombes lacrymogènes. Ces armes, les agents de police des communes ne sont évidemment pas habiletés à les utiliser dans leur fonction.



Tout au long de leur programme de formation, les dix-neuf stagiaires de la spécialité " sécurité publique ", inscrits pour la session 2017, sont amenés à travailler avec les forces de l’ordre du fenua. L’objectif est d’indiquer les missions qui leur sont propre en matière d’intervention.



À cet égard, les dix-neuf stagiaires seront aux côtés de la direction de la sécurité publique (DSP) et la police municipale de Papeete le jeudi 29 juin pour le service d’ordre de la fête de l’autonomie.