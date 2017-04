Distribution du recueil de légendes "Nau ’ā’ai nō te mau ta’amotu"

PAPEETE, 18 avril 2017 - Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu et la ministre de l’Education, Nicole Sanquer-Fareata, ont procédé mardi à la distribution des recueils de légendes "Nau ’ā’ai nō te mau ta’amotu" aux directeurs et directrices des écoles primaires réunis, à la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE), pour un stage de formation.



Suite à un symposium des langues organisé par le ministère de la Culture en 2015, le besoin de supports en langues vernaculaires a été exprimé par certains enseignants. Il est donc tout naturel que ces acteurs, vecteurs de la transmission des langues polynésiennes et de nos savoirs traditionnels puissent à titre personnel bénéficier de cet ouvrage qu’ils sauront exploiter au profit de nos enfants. C’est donc avec plaisir qu’un exemplaire du recueil leur a été remis.



Ces légendes en tahitien, en mihiroa et en marquisien, sont accompagnées d’une adaptation en français et en anglais, ce qui constitue une manière d’encourager le plurilinguisme. Ces dix-huit légendes sont commentées par Natea Montillier agent du département des traditions orales du service de la culture et du patrimoine qui dresse une présentation du narrateur, enrichie de commentaires géographique et historique et qui propose une interprétation symbolique de chaque légende.



Cet ouvrage, témoignage de la vivacité de la tradition orale, est consultable au service de la culture et du patrimoine, et dans les bibliothèques scolaires et publiques du Pays.



Ce recueil de légendes doit également être remis mercredi aux professeurs de langues polynésiennes des collèges et lycées publics et privés, de l’Université, de l’institut supérieur de l’enseignement et de l’école supérieure du professorat et de l’éducation, de Polynésie française.