Didier Migaud reçu par le président de l'Assemblée de la Polynésie française

PAPEETE, 23 mars 2017 - Le président de l’Assemblée, Marcel Tuihani, a reçu ce mercredi après-midi Didier Migaud, Premier Président de la Cour des Comptes, accompagné de Jean Lachkar, Président de la Chambre Territoriale des comptes.



Didier Migaud a rappelé à Marcel Tuihani que la Chambre Territoriale des Comptes (CTC) avait pris ses fonctions à partir de 2000/2001 et que depuis elle avait mené ses investigations au sein de la collectivité et de ses établissements publics. Marcel Tuihani a eu l’occasion d’exposer la manière dont les rapports de la CTC sont transmis à l’Assemblée pour examen et discussion, en soulignant l’importance qu’il attachait au débat et au suivi particulier des recommandations émises par la CTC. Le président Jean Lachkar s’est félicitée de cette volonté de transparence. Didier Migaud a souhaité rappeler que c’est un bon principe de faire des recommandations et d’aller au-delà du simple constat.



Le président de l’Assemblée a exposé les chantiers sur lesquels il s’est engagé et notamment l’évaluation des politiques publiques en mettant en avant les conventions de partenariats avec le Sénat et l’Assemblée nationale. Marcel Tuihani a informé le Premier Président de la Cour des Comptes que le Secrétaire général de l’Assemblée nationale mènerait prochainement une mission d’appui technique auprès de l’Assemblée de la Polynésie française pour mettre en place l’évaluation des politiques publiques. Le Premier Président de la Cour de Comptes a souhaité rappeler que la France a le plus haut niveau de dépense publique pour une efficacité qui n’est pas équivalente à celle d’autres pays européens qui consacrent moins de moyens. Il a rappelé que l’amélioration résidait aussi dans une meilleure répartition et optimisation des moyens existants. Pour ce qui concerne les politiques publiques, Didier Migaud a appelé l’attention du président de l’Assemblée en expliquant qu’il ne faut pas voir les politiques publiques uniquement à travers le prisme des moyens mis en œuvre, au risque de toujours augmenter la dépense publique au détriment de l’efficacité. Le président de l’Assemblée a indiqué que la réforme de l’organisation interne qu’il a entreprise s’inscrivait parfaitement dans cette logique de rationalisation et d’optimisation de la dépense publique.



Monsieur Didier Migaud a souligné que le Parlement français se saisit des évaluations et en analyse la pertinence pour formuler des propositions. Il lui appartient par ailleurs d’organiser le débat et de transformer les préconisations en proposition de loi. A cet effet il a constaté avec satisfaction la volonté du président Marcel Tuihani de s’inscrire dans cette démarche.



Marcel Tuihani a participé jeudi à l’audience solennelle de la chambre territoriale des comptes organisée à l’occasion de la visite en Polynésie française de Didier Migaud, successeur de Philippe Séguin à la tête de la plus haute juridiction financière de la République.