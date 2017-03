Didier Migaud : "Nous l'avons vu en Polynésie, la CTC a fait son travail"

PAPEETE, 23 mars 2017 - Le magistrat, premier président de la Cour des comptes, est au fenua pour quelques jours. Hier, il a assisté à l'audience solennelle de la Chambre territoriale des comptes. Il a rappelé le rôle de cette institution en Polynésie et son indépendance.



Quand vous êtes venus en Polynésie française en 2010, vous disiez que votre "mission première était de veiller au bon usage des deniers publics". Pensez-vous que cela s'est amélioré depuis sept ans ?



Didier Migaud : "Le président de la Chambre territoriale des comptes [CTC, NDLR] a eu l'occasion de dire qu'il avait pu constater un certain nombre de progrès. Cela dit, il faut rester vigilant. La question de la régularité, de la probité, de l'efficacité, de l'efficience et du bon usage de l'argent public, ce sont nos missions et nous devons les remplir avec le maximum de vigilance et d'obstination."



Dans votre discours aujourd'hui, vous avez notamment parlé de la santé des comptes sociaux, est-ce une de vos priorités ?



"Nous sommes dans une situation de déficit de nos comptes publics depuis très longtemps. Les comptes sociaux, par nature, devraient être équilibrés, ce sont des dépenses courantes. Il n'y a donc aucune raison de les faire financer par les générations futures. Elles auront suffisamment de peine à financer leurs propres besoins. Parmi toutes nos recommandations, il y a celle de redresser en priorité les comptes sociaux."



Avez-vous l'impression que ces recommandations sont suivies en Polynésie ?



"Je crois que le président l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de progrès ont pu être constatés. Mais notre rôle, c'est toujours d'inviter les collectivités à aller plus loin encore dans le respect, bien sur, des missions qui sont les nôtres et dans le respect du pouvoir des élus. Nous sommes là pour contrôler que les lois et le règlement soient respectés, nous sommes là pour faire respecter la régularité ; apprécier l'efficacité, le bon usage de l'argent public ; formuler des constats, des observations, des recommandations aux décideurs pour qu'ils puissent décider, justement, en ayant pris connaissance des constats et des recommandations d'une juridiction qui est totalement indépendante de tous les pouvoirs publics."



Est-ce d'autant plus important de préciser cette indépendance ici ?



"C'est important de le préciser partout. L'indépendance, nous y tenons. Nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges mais nous avons à exercer des missions. Nous avons vu en Polynésie, notamment avec certaines affaires, que la CTC a fait son travail. Nous le devons pour les décideurs et nous le devons aussi pour les citoyens."



Dans un rapport de 2012, la CTC dénonçait "les effets pervers de la défiscalisation en Polynésie française". Où en est-on ?



"Nous n'avons pas fait de travaux récents prenant en compte un certain nombre de dispositions nouvelles. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. Nous avons pu observer à plusieurs reprises que la défiscalisation pouvait avoir des effets d'aubaines. Au regard de l'efficacité de l'action publique, nous pouvions faire des observations pertinentes sur la pérennité de ce dispositif. Nous invitons les pouvoirs publics à revisiter un certain nombre de ces dispositifs. Mais, nous allons sans doute reprendre ce travail à partir des dispositions nouvelles qui ont pu être prises ces dernières années."