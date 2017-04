Dialyses : L'APURAD devra fermer ses site du CHPF et de Papara au 31 décembre 2017

PAPEETE, le 28 avril 2017 - Mardi 18 avril, Polydial contestait devant le tribunal administratif le rejet de sa demande pour l'activité de soins "traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale", la SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti NEPHRO 2 contestaient la présence de l'APURAD au CHPF . Vendredi matin le tribunal a délivré sa décision l'APURAD devra fermer ses centres de la Rotonde du Taone et de Papara au 31 décembre 2017.



Vendredi 28 avril, le tribunal administratif a décidé que et l'Association polynésienne pour l'utilisation du rein artificiel à domicile (Apurad) devrait fermer son site de la rotonde du centre hospitalier du Taaone ainsi que celui de Papara.



En effet, Mardi 18 avril Polydial contestait devant le tribunal administratif le rejet de sa demande pour l'activité de soins "traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale". En parallèle les SARL Tahiti NEPHRO 1 et Tahiti Nephro 2 contestaient l'autorisation d'installation de l'APURAD sur le site de la Rotonde.

Début juin 2016, le Pays avait pris une série d'arrêtés afin de répartir le traitement de l'insuffisance rénale chronique en Polynésie française par dialyse.

Aujourd'hui la SARL Dialyse Polynésie, Diapol, la SARL Tahiti Nephro 2, la SARL Tahiti Nephro 1 et Apurad assurent ce type de traitements. La société Polydial, quant à elle, s'est vu refuser sa demande d'activité.



En août 2015, le président du Pays avait ouvert la période de dépôt de demandes d'autorisation pour l'activité de soins "traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale". La société Polydial avait déposé son dossier fin novembre de la même année. Or, Polydial localisait "l'exploitation d'une unité d'hémodialyse dans un futur pôle de santé privé (Mana ora) à Punaauia". Le pôle privé Mana Ora n'ayant fait "l'objet d'aucune demande d'autorisation de création d'un établissement de santé privé auprès de la Polynésie française" comme l'indiquait le ministre de la Santé de l'époque. Cependant la société Polydial, proposait en janvier 2016 de mettre en œuvre de manière transitoire un pôle au sien de la clinique Cardella.



Le ministre avait débouté ces demandes. Mais comme nous l'expliquions dans notre article du 18 avril 2017, " les textes prévoient que pour déterminer les besoins de la population, il faut se référer au schéma d'organisation et à la carte sanitaire, qui étaient "absents", selon le rapporteur public, au moment de la période de dépôt de demandes d'autorisation pour l'activité de soins traitement de l'insuffisance rénale. Le nouveau schéma d'organisation a en effet été adopté en février 2016. Le précédent schéma d'organisation sanitaire 2003-2007 avait été prorogé en 2008." Or la décision ne s'était appuyée que sur une simple note de synthèse. D'où la decision du tribunal.





Pour le cas des SARL Tahiti Nephro 1 et Tahiti Néphro 2, ces dernières dénonçaient une "d’erreur manifeste dans l'appréciation des besoins de la population", mais aussi une "procédure déguisée de délégation de service public, ce qui l’entache de détournement de procédure". Par ailleurs les SARL allaient même jusqu'à parler de pratiques anticoncurrentielles, " entérine un traitement de faveur au bénéfice de l’APURAD qui bénéficie d’un quasi-monopole de fait concernant les unités de dialyse médicalisées ; il est illégal en raison de ses effets anticoncurrentiels."

Le tribunal a tranché en faveur des SARL Tahiti Nephro 1 et 2 et a décidé la fermeture du site du CHPF dénommé La Rotonde au 31 décembre 2017.