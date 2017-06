DiCaprio rend des cadeaux d'un homme soupçonné de corruption en Malaisie

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 16/06/2017 - La star hollywoodienne Leonardo DiCaprio a confirmé avoir rendu à la justice américaine des cadeaux ou donations, dont un Picasso et un Oscar remporté par Marlon Brando, reçus d'un homme d'affaires impliqué dans un vaste scandale de corruption du fonds souverain malaisien 1MDB.



Les autorités américaines avaient annoncé jeudi vouloir saisir plus d'un demi milliard de dollars supplémentaires d'actifs acquis avec de l'argent de 1MDB, au coeur d'un vaste scandale international politico-financier.



Dans un communiqué reçu vendredi par l'AFP, un porte-parole de l'acteur de 42 ans explique qu'en juillet, après avoir été informé de poursuites contre "certaines parties impliquées dans la réalisation du +Loup de Wall Street+", film de Martin Scorsese dont il tenait la vedette, DiCaprio avait contacté le ministère américain de la Justice (DoJ) "pour savoir si certains cadeaux ou donations venaient des parties citées dans la plainte et pour offrir de les rendre".



La nouvelle plainte déposée jeudi par le gouvernement américain à Los Angeles cite Red Granite, maison de production du "Loup de Wall Street".



Avant même qu'elle ne soit déposée, M. DiCaprio avait "initié la restitution de ces biens, acceptés pour être vendus lors d'enchères de levée de fonds pour sa fondation" écologique, a expliqué le communiqué, précisant que l'acteur avait "aussi rendu un Oscar décerné à Marlon Brando et donné à M. DiCaprio comme cadeau de tournage par Red Granite".



Ces biens auraient été acquis dans le cadre d'une "conspiration internationale" visant à blanchir plusieurs milliards de dollars détournés du 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fonds public créé en 2009 et dont le Premier ministre malaisien Najib Razak est le président consultatif, selon le DoJ.



L'homme d'affaires malaisien Jho Low, proche ami de la famille de M. Razak, avait offert une toile de Picasso "achetée pour 3,2 millions de dollars avec des fonds détournés de 1MBD", à Leonardo DiCaprio comme cadeau d'anniversaire, d'après la plainte qui cite un message envoyé à l'acteur par un ami de M. Low: "Cher Leonardo DiCaprio, bon anniversaire en retard! Ce cadeau est pour toi".



Un collage de l'artiste américain Jean-Michel Basquiat et une photographie de l'Américaine Diane Arbus, intéressant aussi la justice et qui avaient été offerts par M. Low à l'acteur, ont aussi été restitués.



La star avait aussi bénéficié des largesses de M. Low lors de séances de paris pour des centaines de milliers de dollars dans un casino de Las Vegas.



Sont aussi visés par les autorités, un yacht de 261 millions de dollars acheté par Jho Low, les royalties de "Dumb and Dumber De" et "Very Bad Dads", deux autres films de Red Granite, maison de production de Los Angeles cofondée par Riza Aziz, beau-fils du Premier ministre malaisien.



Dans un communiqué reçu vendredi, Red Granite a déclaré être en discussion "active" avec le DoJ.



ved/are/elm