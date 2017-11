Deuxième versement de 716 Millions de l’État en soutien au RST

PAPEETE, le 28 novembre 2017- Conformément à la convention du 16 avril 2015 relative au soutien de l’État au régime de solidarité territorial signée entre le Premier Ministre et le Président de la Polynésie française, un second versement de 716 millions de FCFP a été effectué à l’issue du comité de pilotage du 21 novembre 2017.

Au total, depuis 2015, le soutien de l’État s’élève à plus de 4,29 milliards de FCFP, correspondant à l’engagement initial de la convention.

Par cet appui financier, dans la perspective d’un retour à l’équilibre des comptes sociaux, l’État soutient les efforts du Pays dans la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale généralisée.

Au-delà de cette ambition, cette aide de l’État permet, au quotidien, de répondre à un besoin de justice sociale et à une volonté de participer à la protection des Polynésiens les plus démunis.