Deuxième réunion annuelle de l’observatoire du tourisme

PAPEETE, 5 juillet 2017 - L'observatoire du tourisme a tenu lundi sa deuxième réunion annuelle sous la présidence de Nicole Bouteau, la ministre du Tourisme.



Créé en août dernier, dans le but de mettre en place un espace d’échanges et de concertation ainsi qu'un outil de copilotage de la stratégie de développement touristique de la Polynésie française, l'observatoire est composé de représentants du secteur public et de personnalités représentant l'ensemble des secteurs de l'industrie touristique.



Cette rencontre a été l'occasion d'accueillir de nouveaux membres dont le Port autonome de Papeete, la CCISM et Air Tahiti au titre des transporteurs aériens domestiques.



Après une présentation par l'Institut de la Statistique de la Polynésie française des chiffres du tourisme sur le 1er semestre 2017, la réunion a aussi été l'occasion d'échanger sur les mouvements de grèves sur l'aéroport de Tahiti-Faa'a et les aérodromes des îles en mai et juin derniers. Le ministère du Tourisme est revenu sur les mesures prises pendant la grève par l'ensemble des acteurs publics et privés annonçant qu'une étude spécifique serait lancée dans les prochains jours afin d'évaluer l'impact de ces mouvements sur l'industrie et prendre les mesures adéquates. Cette démarche a été accueillie très favorablement par les professionnels.



Le Port autonome a ensuite exposé le projet d'aménagement du terminal de croisière de Papeete.



Enfin le service du tourisme a présenté un point d'avancement sur le dossier de financement de la stratégie de développement touristique par le 11ème FED.