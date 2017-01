Deux vols charters en provenance de Chine

PAPEETE, le 28 janvier 2017. A l'occasion du Nouvel An chinois, Tahiti Tourisme et l'industrie du tourisme de Tahiti et ses ÎIes accueilleront pour la quatrième année consécutive des vols charters en provenance de Chine les 29 et 30 janvier.



Tahiti Tourisme a apporté son soutien à hauteur de 7 millions de Fcfp aux tour-opérateurs organisateurs de ces vols charters, SPC (South Pacific Connections) et Caissa, afin d’intensifier la promotion. Depuis le mois d'août 2016, plusieurs campagnes ont été menées.



Près de 600 passagers sont attendus à partir du 29 janvier à l'aéroport international de Faa'a - Tahiti. Un accueil polynésien avec une troupe de danse sera organisé pour chacun des vols suivants :

TN 702 BEIJING - PAPEETE du 29 janvier à 00h55

TN 708 HANGZHOU - PAPEETE du 30 janvier à 17h45



Pendant une semaine, la plupart des visiteurs chinois découvriront les îles de Moorea, Bora Bora et Tetiaroa. Le coût des packages vendus varie entre 570 000 et 980 000 Fcfp par personne.



Entre janvier et novembre 2016, une progression de 10,7% du nombre de visiteurs chinois a été enregistrée, représentant 5 637 visiteurs contre 5 093 visiteurs sur la même période en 2015.