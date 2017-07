Deux soirées pour voir le meilleur du Heiva i Tahiti 2017

PAPEETE, 20 juillet 2017 - Te Fare Tauhiti Nui organise les deux ultimes rendez-vous du Heiva i Tahiti 2017, ce week-end avec la soirée des lauréats vendredi 21 juillet et la soirée Ta’u piti i To’ata programmée ce samedi.Les deux soirées pourront être suivies en streaming. La soirée des lauréats sera en outre diffusée en direct télévisé sur TNTV et Polynésie 1ère.La soirée des lauréats est l’une des plus belles du Heiva. Elle permet de retrouver sur scène l’ensemble des groupes ayant remporté un premier prix dans le concours. Meilleurs Tarava, meilleurs groupes de danse Hura tau et Hura ava tau, mais aussi meilleurs danseurs et meilleurs orchestres relâchent la pression et savourent leurs victoires lors de cette soirée de haut niveau.Portée en partenariat avec TNTV, la soirée sera accessible en direct sur TNTV et sera diffusée en streaming sur les sites www.heiva.org et www.tntv.pf Pour la quatrième année consécutive, le public peut découvrir, grâce à la soirée Ta’upiti i To’ata, les meilleurs groupes du Heiva en danse. Cette soirée, dédiée aux 2èmes et 3èmes groupes primés en Hura ava tau et Hura tau, permet de retrouver les groupes qui ont conquis le jury.Portée en partenariat avec l’OPT, la soirée sera diffusée en streaming sur les sites www.heiva.org et www.netfenua.tv Ces dispositifs permettent ainsi aux spectateurs qui n’ont pas pu avoir de billets pour ces soirées de visionner en temps réel ces magnifiques prestations. De même pour les étrangers qui pourront apprécier les plus beaux spectacles de ce Heiva i Tahiti 2017 sur le site www.heiva.org