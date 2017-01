Deux peintres officiels de la Marine exposent leurs œuvres à partir de samedi

PAPEETE, le 4 janvier 2017 - Pour les 80 ans de la base navale de Papeete, deux peintres officiels de la Marine présenteront une cinquantaine de tableaux sur le thème “La Marine et son environnement au fenua” au Cercle mixte interarmées de Tahiti, du 7 au 14 janvier. Dans le cadre du projet "Choisis ton cap", cette exposition accueillera également des groupes scolaires afin de les sensibiliser aux métiers de la Marine.





"Cela fait quinze ans qu'aucun peintre officiel de la Marine n'est venu en Polynésie. C'est donc un événement exceptionnel", annonce l'aspirant Michaël Sander, chargé de la communication. À l'invitation de Joffrey Guerry, le commandant de la base navale et capitaine de frégate, Marie Détrée et Guy L'Hostis sont actuellement en Polynésie pour préparer une exposition de peinture sur le thème "La Marine et son environnement au fenua", dans le prolongement des 80 ans de la base navale de Papeete. Du 7 au 14 janvier, le public pourra découvrir une cinquantaine de tableaux au Cercle mixte interarmées de Tahiti (CMIT).



"C'est l’occasion d’illustrer le monde de la Marine en Polynésie. À la lumière du lien armée-nation, cette exposition offre une autre vision de la Marine, pour l'élever au-delà de la simple technique et l'inscrire dans une esthétique qu'il est essentiel de démontrer", poursuit Michaël Sander. Et d'ajouter : "La fonction privilégiée de peintre officiel de la Marine (POM) est un titre honorifique non rémunéré, qui s'inscrit dans un devoir de mémoire. C'est une confrérie multiséculaire dont l'origine doit beaucoup à Richelieu et Louis XIII."