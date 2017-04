Deux navires inaugurés à Arutua

RAIATEA, le 11 avril 2017. Le maire de Arutua, Reupena Samuel Taputuarai, a procédé, samedi, à l’inauguration de deux navires de type chaland et transport de passagers de la commune de Arutua.



L’acquisition du navire de charge, de type barge-chaland mixte de transport de passagers et de fret, répondant aux normes de sécurité en vigueur, permettra à la commune d’assurer au quotidien et en toute sécurité, le transport maritime des personnes et des biens d’une part entre l’aérodrome et le village de Rautini, distants de 13 km, et d’autre part entre les secteurs et le quai du village. Cette embarcation permettra également à la commune de déplacer ses agents et ses engins pour réaliser les travaux d’entretien de voirie ou de protection du littoral de l’atoll.



L’investissement pour cette embarcation a été de 21 431 770 Fcfp TTC, le Pays participant au financement à hauteur de 60%, soit 12 859 062 Fcfp et la commune à hauteur de 40%, en fonds propres, soit 8 572 708 Fcfp. Long de près de 12 m, ce navire de charge, baptisé « Fenua Kura », est équipé de deux moteurs de 150 cv. Sa capacité en charge est de 40 tonnes et sa capacité de transport est de 32 personnes. La commune s’est également dotée d’un navire de liaison de 30 pieds en aluminium afin d’assurer les déplacements inter-îles des élus, de son personnel, des missionnaires des administrations de l'Etat et du Pays, et de ses administrés, et ce entre les atolls d’Arutua, Kaukura et Apataki. Jusqu'à présent, ce service était assuré par un bateau de la mairie de Arutua, basé à Apataki, de 28 pieds de long, construit localement en bois, et qui ne répondait plus aux normes actuelles. Le coût du nouveau navire de liaison, soit 18 360 450 Fcfp TTC, et a été entièrement pris en charge par la commune. Sa capacité de transport est de 12 passagers et de deux membres d’équipages, en navigation lagonaire et à 5 nautiques de son port de départ, et de 10 personnes en navigation à 20 nautiques de la terre.