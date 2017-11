Deux morts dans le crash d'un ULM en Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | mardi 13/11/2017 - Deux hommes sont décédés mardi dans le nord de la Nouvelle-Calédonie dans le crash de leur ULM, qui effectuait un vol touristique, a indiqué la gendarmerie.



L'accident s'est produit dans un secteur baptisé "le trou bleu" à proximité immédiate du récif extérieur du lagon sur la commune de Voh, à 300 km au nord de Nouméa.

Deux ULM volaient ensemble, quand l’un des deux a piqué brutalement en vrille, pour une raison qui reste à déterminer. Le lieu de l'accident a été indiqué aux secours par les occupants du second ULM.

Des moyens aériens et maritimes ont été mobilisés et ont permis de localiser les deux corps des victimes, le pilote de l'appareil et un client, qui effectuait un survol touristique de la région, a-t-on indiqué de même source. Selon Nouvelle-Calédonie 1ère, il s'agirait d'un touriste originaire de l'île de La Réunion.

Les autorités ont recommandé de ne pas "s'approcher de l'épave, y compris si celle-ci dérive avec la marée jusqu'à la cote", en raison de risques liés à la présence à bord de ce type d'engin "de dispositifs pyrotechniques susceptibles de se déclencher". Une enquête est en cours.