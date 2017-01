Deux maîtres d'échecs à la rencontre des jeunes joueurs

Tahiti Infos : Camille, Adrien, bonjour. Vous entrainez une sélection Polynésienne pour les championnats de France d'échecs des moins de 10 ans, vous pensez qu'ils ont une chance ?

Camille : Les jeunes ont déjà un certain niveau. Je pense d'ailleurs que la sélection qui va partir aux championnats de France a ses chances de gagner des prix !

Adrien : Oui bien sûr, ils ont une chance et ils travaillent dur pour ça ! Ils ont trois à quatre cours par semaine, quand même, ce qui n'est pas très commun dans les clubs européens, donc ils se préparent bien.



Tahiti infos : Le jeu d'échecs se développe rapidement en Polynésie, dans toutes les couches de la population. C'est une dynamique que vous observez dans le reste du monde ?

Adrien : Non effectivement, je dirais que Tahiti est assez spéciale. Il y a beaucoup de grandes capitales où il y a des tables d'échecs dans les parcs, mais ce n'est pas non plus quelque chose de commun. Par exemple dans ma région en France ça n'existe pas, il y a de rares joueurs dans les clubs… Finalement en Europe on joue beaucoup sur internet. Ici où c'est assez isolé alors ça semblerait plus simple d'affronter des joueurs sur internet… Mais finalement ça ne se fait pas trop, c'est assez étonnant. Et d'ailleurs les joueurs professionnels ne font pas vraiment ce genre d'exercices – visiter les écoles, faire des simultanées – en Europe, leur quotidien c'est plutôt les compétitions. Ce genre de chose, je ne l'ai vu qu'à Tahiti, donc ça vaut vraiment le coup !



Tahiti Infos : Du coup c'est une belle expérience ?

Camille : Tout à fait, surtout quand on partage la passion des jeunes et des gens qui viennent jouer avec nous lors des simultanées, c'est encore mieux que de partir en vacances ! De voir les gens contents de nous voir, de jouer avec nous, de se motiver comme ça et de progresser, c'est un partage.

Adrien : Jouer ici, ça nous rappelle que les échecs ce n'est pas un sport ennuyeux, plein de gens adorent ça et ça fait vraiment plaisir.



Tahiti Infos : Pour finir, quel conseil pouvez-vous donner aux nombreux amateurs du jeu en Polynésie pour les aider à progresser rapidement ?

Adrien : Je leur conseille tout simplement de se forcer à sortir toutes leurs pièces en début de partie, ce qu'on appelle le développement. C'est bête, mais c'est quelque chose que trop de joueurs ne font pas, ils vont par exemple jouer la même pièce plusieurs coups de suite sans sortir les autres, alors que les échecs est un jeu qui se joue avec l'ensemble des pièces. Les gens sont trop agressifs avec trop peu de pièces !"