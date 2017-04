Deux hélistations pour Taravao et Moorea

PAPEETE, le 26 avril 2017 - Le conseil des ministres a décidé de valider le projet de mise en place d'hélistations pour les hôpitaux de Taravao et de Moorea. Les travaux devraient commencer dès le mois de mai.



Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, a indiqué hier que le conseil des ministres a validé la mise en place d'hélistations pour les hôpitaux de Taravao et de Moorea. "Nous souhaitons que les hôpitaux périphériques puissent bénéficier d'infrastructures d'hélistations afin de permettre le transport rapide de nos malades entre ces hôpitaux et l'hôpital du Taaone."



Le 3 novembre dernier, le gouvernement a chargé l’établissement public Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD) de réaliser des études, jusqu’à la consultation et aux choix des entreprises, afin de mener à bien la réalisation de ces hélistations. " Nous avons décidé donc de financer la réalisation des travaux confiés en termes de maîtrise d'ouvrage à TNAD qui devra réaliser à compter du mois de mai des travaux nécessaire à la réglementation de ces hélistations ", a annoncé Jean-Christophe Bouissou.



"La phase d’études touchant à sa fin, il convient de poursuivre l’opération en confiant à TNAD la seconde partie du projet correspondant aux études d’exécution, l’attribution des marchés de travaux et le suivi de l’exécution des travaux jusqu’à la réception des hélistations ", précise par ailleurs le communiqué de presse. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs révélé que l’enveloppe financière globale de l’opération de mise en place d’hélistations sur les hôpitaux de Taravao et Moorea s’élève à 70 millions de francs. Enfin, comme l'a indiqué le ministre du Logement, TNAD, le maître d’ouvrage délégué, devrait démarrer les travaux dès le mois de mai.